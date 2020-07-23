قائد اليونايتد متحمس لمواجهة ليستر سيتي الحاسمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

عبر قائد نادي ​مانشستر يونايتد​ الإنكليزي غاري ماغواير عن حماسه قبل المواجهة المقبلة الحاسمة أمام نادي ​ليستر سيتي​ في الجولة الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسيلعب اليونايتد من أجل تفادي الهزيمة لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا أمام الثعالب.

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وقال ماغواير بعد التعادل الأخير أمام ويست هام :"أتمنى أن نكون جاهزين! إن لم تكن جاهز لمباراة مثل مباراة الأحد فأنت في المكان الخطأ".

وتابع :"إنها مباراة كبيرة، أمامنا 3 أيام للتحضير، وبالنظر إلى جدولنا كان لدينا يومين فقط للتحضير من قبل، لذلك لم يكن لدينا وقت في التمارين، كنا نركز على التعافي فقط".

وأضاف المدافع :"من الجميل أن يكون لدينا 3 أيام، الأمر يبدو جنونياً لكن جدول المباريات كان صعب على اللاعبين، سنكون جاهزين يوم الأحد".