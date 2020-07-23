شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد اليونايتد متحمس لمواجهة ليستر سيتي الحاسمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
عبر قائد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي غاري ماغواير عن حماسه قبل المواجهة المقبلة الحاسمة أمام نادي ليستر سيتي في الجولة الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وسيلعب اليونايتد من أجل تفادي الهزيمة لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا أمام الثعالب.
وقال ماغواير بعد التعادل الأخير أمام ويست هام :"أتمنى أن نكون جاهزين! إن لم تكن جاهز لمباراة مثل مباراة الأحد فأنت في المكان الخطأ".
وتابع :"إنها مباراة كبيرة، أمامنا 3 أيام للتحضير، وبالنظر إلى جدولنا كان لدينا يومين فقط للتحضير من قبل، لذلك لم يكن لدينا وقت في التمارين، كنا نركز على التعافي فقط".
وأضاف المدافع :"من الجميل أن يكون لدينا 3 أيام، الأمر يبدو جنونياً لكن جدول المباريات كان صعب على اللاعبين، سنكون جاهزين يوم الأحد".
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