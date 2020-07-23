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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساني يكشف عن طريق الخطأ انتقال هافيرتز إلى تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
كشف اللاعب الألماني ليروي ساني عن طريق الخطأ أن زميله في المنتخب كاي هافيرتز سينتقل من باير ليفركوزن إلى نادي تشيلسي هذا الصيف، خلال حديثه عن البلوز.
وقال ساني: "من الجيد لتشيلسي أنهم وقعوا مع اثنين من أفضل المواهب الألمانية وهما فيرنر وهافيرتز هذا الصيف".
كلام ساني جاء بعد أن تحدثت تقارير صحفية عن إتفاق بين هافيرتز وتشيلسي على إبرام صفقة.
يُذكر أن ساني أكمل انتقاله في وقت سابق من نادي مانشستر سيتي إلى نادي بايرن ميونيخ.
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