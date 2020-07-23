ساني يكشف عن طريق الخطأ انتقال هافيرتز إلى تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

كشف اللاعب الألماني ليروي ساني عن طريق الخطأ أن زميله في المنتخب كاي ​هافيرتز​ سينتقل من باير ليفركوزن إلى نادي ​تشيلسي​ هذا الصيف، خلال حديثه عن البلوز.



وقال ساني: "من الجيد لتشيلسي أنهم وقعوا مع اثنين من أفضل المواهب الألمانية وهما فيرنر وهافيرتز هذا الصيف".

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كلام ساني جاء بعد أن تحدثت تقارير صحفية عن إتفاق بين هافيرتز وتشيلسي على إبرام صفقة.

يُذكر أن ساني أكمل انتقاله في وقت سابق من نادي مانشستر سيتي إلى نادي ​بايرن ميونيخ​.