شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولي لليد يحدد موعد قرعة كأس العالم 2021 المقامة فى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الاتحاد الدولي لكرة اليد، موعد قرعة بطولة كأس العالم 2021 التي ستقام في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير على الترتيب.

أشار الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، أن القرعة ستقام في متحف الحضارات بالعاصمة المصرية القاهرة للبطولة التي ستشهد مشاركة 32 منتخباً لأول مرة في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل.

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أضاف، إنه القرعة ستشهد على تقسيم المنتخبات الي اربع تصنيفات ضم الأول كل من الدنمارك وإسبانيا وكرواتيا والنرويج وسلوفينيا وألمانيا والبرتغال والسويد، فيما تضمن الثاني كل من مصر البلد المضيف ومعها الأرجنتين وتونس والجزائر وقطر والنمسا والمجر وبيلاروسيا .

اما التصنيف الثالث، فقد إشتمل على إيسلندا والبرازيل وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان والبحرين والتشيك وأوروجواي، فيما ضم التصنيف الرابع كل من أنغولا وكاب فيردي والكونغو الديمقراطية والمغرب وبوولندا وروسيا ومنتخب من أمريكا الجنوبية، ومنتخب من أمريكا الشمالية.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، في أربع مدن مصرية هي الأسكندرية والقاهرة والجيزة والعاصمة الإدارية.