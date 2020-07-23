شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الزمالك وبيراميدز، بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا فى ستاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم".

بينما بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"المهدى سليمان في حراسة المرمى، عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى في خط الدفاع، أحمد توفيق ومحمود حمادة وطارق طه وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد في خط الوسط، إيريك تراورى في خط الهجوم".

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جاءت البداية السريعة من هجمة خطيرة للزمالك عن طريق تمريرة رائعة من أوباما إلى مصطفى محمد المنفرد بمرمى بيراميدز ولكن جاءت التسديدة القوية أعلى من القائم، ليرد بيراميدز في الدقيقة 4 عن طريق ركلة حرة مباشرة سددها عبد الله السعيد ولكن جاءت في العارضة

وفى الدقيقة 7، مرر عبد الله السعيد كرة رائعة إلى تراورى الذى انفرد بمرمى الزمالك لينقذ أبو جبل الموقف ويحول تسديدة تراورى إلى ركلة ركنية التي مررها السعيد إلى على جبر وسط خروج أبو جبل من مرماه لتأتي رأسية جبر خارج الشباك وفى الدقيقة 15، مرر أوباما كرة رائعة جديدة إلى مصطفى محمد ولكن لم يحسن استغلالها مهاجم الزمالك وفى الدقيقة 16، انفراد جديد لتراورى ولكن تألق أبو جبل في التصدي لتسديدته.

وفى الدقيقة 38، تعرض محمود علاء مدافع الزمالك للطرد المباشر ليخرج من الملعب وسط حالة من الغضب ويستكمل فريقه اللقاء بـ10 لاعبين، وفى الدقيقة 44 مرر ساسى الكرة إلى زيزو لينفرد بمرمى بيراميدز ولكن جاءت تسديدته خارج مرمى بيراميدز وفى الدقيقة 46 جاءت عرضية خطيرة لبيراميدز ليتصدى أبو جبل للكرة على مرتين وانتهى الشوط بالتعادل السلبى.