سحب اللقب بقرار فيفا وستاد مشترك للقطبين.. شاهد أحمد مرتضى يروى كواليس أزمة نادى القرن

جدة - عمرو شويل كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عن وجود مخطط سابق لإنشاء ستاد مشترك لناديين الأهلى والزمالك، قائلاً: "هذه فكرة سابقة منذ سنوات وتم طرحها في وقت لم تكن فيها موارد الأندية بالشكل الحالي، لكن الفكرة لم يتم مراجعتها، وتم طرحها في عهد المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلى السابق، والآن نادى الزمالك في طريقه لبناء الاستاد الخاص به خلال الفترة القادمة".

وأضاف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تعليقاً على الفيديوهات التي تصدر من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قائلاً: "الفيديو الذى ظهر مؤخراً "مفبرك" وتأكدت بصفة شخصية أن الفيديو مفبرك، والمستشار مرتضى قدم بلاغ لإثبات أن الفيديو مفبرك".

وأعلن عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عن تقدمه لانتخابات مجلس النواب القادمة، مضيفاً: "وتمنيت أن أشارك في جلسة البرلمان الماضية الخاصة بالأزمة الليبية، والتي وافق فيها البرلمان على إرسال قوات قتالية إلى الخارج، وتفوض الرئيس السيسى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومى لمصر.

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