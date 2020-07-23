شكرا لقرائتكم مصطفى فتحي وبامبو يخوضان تدريبات تأهيلية على ملعب برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى مصطفى فتحي وكريم بامبو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بملعب برج العرب الرئيسي قبل المباراة الودية للفريق الأبيض أمام بيراميدز مساء اليوم .

وكان الثنائي تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية قبل الانضمام لمعسكر الفريق ببرج العرب .

ويسعى الجهاز الفني للفريق الأبيض لتجهيز اللاعبين للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة.

ويختتم الزمالك معسكره المغلق اليوم بمباراة بيراميدز التي ستقام في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس في ثاني وديات الفريق ضمن استعداداته لخوض منافسات دوري ابطال أفريقيا وبطولة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الفريق يوم تدريبات صباحية سعى خلالها المدير الفني على تهيئة اللاعبين بدنياً للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز والتي سيسعى من خلالها المدير الفني باتريس كارتيرون للحصول على أكبر استفادة فنية منها.

وتستمر إجازة الزمالك من التدريبات الجماعية يومي الجمعة والسبت على أن يعود الفريق لنشاط بشكل طبيعي يوم الأحد المقبل قبل ساعات من مباراة وادي دجلة الودية.

حرص الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، على الاطمئنان على الحالة الطبية لطارق حامد لاعب وسط الفريق الذى تعرض للإصابة بشد خفيف خلال المباراة الودية التى جمعت الزمالك وسموحة يوم الأحد الماضي.

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وأكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق على تعافى طارق حامد من الإصابة، التى تعرض لها فى مباراة سموحة الودية، حيث شارك فى التدريبات الجماعية الصباحية للفريق اليوم بشكل طبيعي.

وأكد الجهاز الطبى للفريق على جاهزية طارق حامد للمشاركة فى المباريات المقبلة بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً.

فيما قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال التدريبات الجماعية والتى أقيمت صباح اليوم، وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى شهدت بعض التدريبات البدنية والفنية القوية، بينما قامت المجموعة الثانية بعمل بعض التدريبات الخفيفة، على هامش المران الصباحى اليوم.

ويواجه الفريق اليوم الخميس نظيره بيراميدز فى تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن المواجهات الودية التجريبية للزمالك استعدادا لمباريات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

فيما أشاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك بالمستوى الفنى والبدنى الذى ظهر عليه حراس مرمى الزمالك الأربعة فى معسكر برج العرب المقام حاليا استعدادا لمواجهة المصرى يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 14 للدوري، حيث أبدى كارتيرون إعجابه الشديد بالمجهود وطرق التدريب التى يتبعها عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق.