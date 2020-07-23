شكرا لقرائتكم تطبيق إجراءات التباعد بين لاعبي الزمالك وبيراميدز قبل ودية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قام مسئولو الزمالك وبيراميدز بتطبيق إجرءات التباعد بين لاعبي الفريقين قبل المباراة الودية التي تجمعهما حاليا على ملعب برج العرب، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاقة الدوري المصري.
وقام مسئولي النادي بالتفريق بين اللاعبين وتخصيص مقعد خاص لكل لاعب مع مراعاة التباعد بين اللاعبين وفقا للاجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز وديا والمقرر لها الخامسة مساء اليوم.
ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.
وكان بيراميدز قد أعلن تشكيله للمباراة المكون من :-
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي
خط الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن
خط الهجوم: إيريك تراوري
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