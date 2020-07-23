شكرا لقرائتكم إنبى يعلن سلبية المسحة الخامسة للاعبين والجهاز الفنى والإدارى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، سلبية المسحة الطبية الخامسة التى خضع لها اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى بالفريق، للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدًا على تعافى جميع اللاعبين المُصابين بذلك الفيروس فى الفترة الماضية، مشددًا على أن الفريق سيخضع لمسحة كورونا سادسة يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر عودته يوم 6 من أغسطس المقبل، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر، أن يواجه فريق إنبى بقيادة حلمى طولان، نظيره أسوان، فى الخامسة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن سلسلة المباريات الودية التى قرر جهاز الفريق البترولى خوضها استعدادًا لمواجهة الأهلى، يوم 7 من شهر أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز.

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ويبحث الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، عن بدائل لخوض مباراة ودية غدًا الجمعة، بعد إلغاء المباراة التى كان من المقرر إقامتها بين الفريق البترولى ونظيره الإنتاج الحربى، ومن المقرر أن يستقر الجهاز الفنى لإنبى خلال الساعات الجارية حول الطرف الثانى البديل للإنتاج الحربى بعد ظهور 18 حالة مصابة بفيروس كورونا فى صفوف الإنتاج مما أدى إلى إلغاء الودية.

ويستعيد إنبى جهود عددًا من اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة فى ودية الفريق مع نادى مصر، الذى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد الماضى، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، وفى مقدمتهم الثنائى محمد شريف ومحمد بسيونى لاعبى الفريق البترولى إلى جانب محمد رزق وأحمد شكرى ومحمود غالى لاعبى الفريق، حتى لا تتفاقم الإصابات الخاصة بهم الفريق البترولى ومن المقرر أن يلتقيا كل الفريقين فى دوية ثانية يوم 26 يوليو الجارى، فى معسكر نادى مصر المغلق المنقسم ما بين الإسماعيلية والقاهرة.

واحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل توقفه فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.