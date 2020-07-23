شكرا لقرائتكم ميلان يمنح بيولي صلاحيات اختيار الصفقات الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعهد ميلان بمنح المدرب ستيفانو بيولي صلاحيات عند اختيار الصفقات الجديدة بعد تمديد عقده مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم حتى 2022.

وقال إيفان غازيديس، الرئيس التنفيذي لميلان لمحطة النادي التلفزيونية يوم الخميس: سيلعب ستيفانو دورا بارزا مع فريقنا وسيتعامل مع القرارات الخاصة بالانتقالات مع إدارة النادي.

وأصبح بيولي تاسع مدرب لميلان في ست سنوات حين خلف ماركو غيامباولو في أكتوبر وتكلف بإحياء مسيرة الفريق الذي كان من عمالقة أوروبا.

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وبعد ثلاثة أشهر فقط في المنصب انتشرت تقارير بوسائل الإعلام الإيطالية حول نية النادي استبداله بالألماني رالف رانجنيك في نهاية الموسم.

لكن في ظل تحسن النتائج والأداء قرر ميلان تمديد عقد بيولي يوم الثلاثاء، وقال غازيديس: درسنا العديد من الخيارات خلال الأشهر الماضية لتحديد أفضل شخص يقود رؤيتنا نحو ميلان ناجح وفريق شاب وطموح يدعمه بعض عناصر الخبرة وأن نمنح الجمهور أسلوبا هجوميا.

وأضاف: نحن محظوظون بوجود إدارة قوية تدعمنا وهذا ضروري من أجل تطور النادي.