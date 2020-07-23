شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طرد محمود علاء أمام بيراميدز فى ودية برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمود علاء، مدافع الزمالك، للطرد المباشر أمام بيراميدز، فى الدقيقة 38 من عمر المباراة المقامة بين الفريقان حاليًا فى استاد برج العرب، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز، التى ستنطلق مجددًا فى شهر أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وانتابت محمود علاء حالة من الغضب خلال خروجه من الملعب بعد طرده، بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم".

بينما بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: "المهدى سليمان في حراسة المرمى، عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى في خط الدفاع، أحمد توفيق ومحمود حمادة وطارق طه وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد في خط الوسط، إيريك تراورى في خط الهجوم".

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جاءت البداية السريعة من هجمة خطيرة للزمالك عن طريق تمريرة رائعة من أوباما إلى مصطفى محمد المنفرد بمرمى بيراميدز ولكن جاءت التسديدة القوية أعلى من القائم، ليرد بيراميدز في الدقيقة 4 عن طريق ركلة حرة مباشرة سددها عبد الله السعيد ولكن جاءت في العارضة

وفى الدقيقة 7، مرر عبد الله السعيد كرة رائعة إلى تراورى الذى انفرد بمرمى الزمالك لينقذ أبو جبل الموقف ويحول تسديدة تراورى إلى ركلة ركنية التي مررها السعيد إلى على جبر وسط خروج أبو جبل من مرماه لتأتي رأسية جبر خارج الشباك وفى الدقيقة 15، مرر أوباما كرة رائعة جديدة إلى مصطفى محمد ولكن لم يحسن استغلالها مهاجم الزمالك وفى الدقيقة 16، انفراد جديد لتراورى ولكن تألق أبو جبل في التصدي لتسديدته ومرت 30 دقيقة بالتعادل السلبى بين الفريقان ويكمل الزمالك حاليا اللقاء بـ10 لاعبين عقب طرد محمود علاء.