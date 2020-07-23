شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعاقدات الأهلي عن مفاوضات الفرنسي تريبيل: "والله ما أعرفه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى النادى الأهلى ما تردد مؤخراً بشأن دخوله فى مفاوضات مع الفرنسى أدريان تريبيل لاعب أندرلخت البلجيكى للتعاقد معه خلال الموسم المقبل، وأوضح أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلى أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، ولم يدخل النادى فى مفاوضات من أى نوع مع هذا اللاعب.

وتأتى تصريحات أمير توفيق رداً على تقارير نشرتها صحيفة " Het Nieuwsblad" البلجيكية بأن النادى الأهلى يرغب فى ضم لاعب الوسط الفرنسى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة لأن راتبه بات يمثل عبئًا على النادى البلجيكى، لذا يرغب الأخير فى التخلّص منه لتبدأ عدة أندية رحلة التفاوض مع اللاعب وأندرلخت ومنها الأهلى وفقاً للتقارير الصحفية.

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ويستمر عقد اللاعب الفرنسى مع أندرلخت حتى عام 2023، وربطت التقارير الصحفية البلجيكية أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، والذى سبق له التتويج بالدورى البلجيكى مع أندراخت يرغب فى ضم اللاعب الفرنسى للقلعة الحمراء فى الموسم المقبل.

وأضاف أمير توفيق تصريحاته لـ"الخليج 365"، لا أعلم من أين يأتى هؤلاء بمثل هذه الأنباء.. لم نتفاوض إطلاقاً مع هذا اللاعب الفرنسى، وعلّق أمير توفيق قائلاً: والله ما أعرف اللاعب"!

ويضم الأهلى حالياً ستة أجانب هم: النيجيرى جونيور أجاى، المالى آليو ديانج والسغالى آليو بادجى والتونسى على معلول والإنجولى جيرالدو ومعهم المغربى وليد أزارو الذى أنتها إعارته مؤخراً للاتفاق السعودى ويحتاج الأهلى للاستغناء عن أحد هؤلاء اللاعبين الستة فى الموسم المقبل حسب لوائح أتحاد الكرة المصرى وفى حالة رغبة الاهلى ضم لاعب أجنبى جديد عليه الاستغناء عن أثنين من هذا السداسى الأجنبي.