شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف سبب غياب أنطوي ودونجا وكانون عن ودية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي بيراميدز عن سر غياب الثلاثي جون أنطوي ونبيل عماد دونجا وولفريد كانون عن المباراة الودية التي جمعت الفريق أمام نظيره الزمالك باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.
أوضح الجهاز الطبي أن جون أنطوي المهاجم الغاني يعاني من مزق في عضلات القفص الصدري وهي الإصابة التي سيغيب بسببها لمدة أسبوع واحد عن الملاعب وبعدها سيكون جاهزًا، حيث يؤدي تدريبات علاجية وتأهيلية.
أضاف الطبيب أن نبيل دونجا يعاني من كدمة في الساعد الأيمن وسيجري أشعة خلال ساعات لمعرفة مدى قوة الإصابة بجانب تحديد مدة غيابه عن التدريبات الجماعية.
الطبيب أكد أن الإيفواري الدولي ولفريد كانون يعاني إجهاد بسيط وفضل الجهاز منحه راحة من ودية الزمالك.
بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى :-
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي
خط الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن
خط الهجوم: إيريك تراوري
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يكشف سبب غياب أنطوي ودونجا وكانون عن ودية الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.