منتخب اليد يجرى مسحة كورونا واختبارات متكاملة بعد عيد الأضحى استعدادا للمونديال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، على خضوع لاعبى المنتخب الأول إلى مسحة فيروس كورونا واختبارات متكاملة عقب عيد الأضحى مباشرة تمهيداً للدخول فى معسكر مغلق طويل فى إطار الاستعدادا لمونديال مصر يناير 2021. ومن المقرر أن يجرى منتخب اليد مسحة فيروس كورونا فى أحد المستشفيات التى أبرمت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الولى للعبة برئاسة حسن مصطفى. وتقرر بشكل نهائى إقامة قرعة كأس العالم لكرة اليد للكبار، المقرر إقامتها فى مصر يناير المقبل، يوم 5 سبتمبر المقبل فى متحف الحضارات لحضور كبار المسئولين وممثلى المنتخبات المشاركة . وجاء تصنيف المنتخبات على النحو التالي: التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - سلوفينيا - ألمانيا - البرتغال - السويد Advertisements التصنيف الثاني: مصر - الأرجنتين - تونس - الجزائر - قطر -النمسا - المجر - بيلاروسيا التصنيف الثالث: أيسلندا - البرازيل - فرنسا - كوريا الجنوبية - اليابان - البحرين - التشيك - أوروجواي التصنيف الرابع: أنجولا - كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - المغرب - بولندا - روسيا + منتخب من أمريكا الجنوبية + منتخب من أمريكا الشمالية. ويتابع أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، استعدادات اللجنة المنظمة لحفل القرعة بصفة دورية بعقد جلسات بصف مستمرة لإخراج القرعة بشكل يليق باسم وحجم مصر . وتعتبر بطولة كأس العالم للكبار لكرة اليد رجال أكبر بطولة للعبة وتستضيفها مصر العام المقبل بمشاركة 32 دولة من جميع أنحاء العالم، وتطمح الجماهير أن تحصد مصر خلاله ميدالية بل و الميدالية الذهبية فى ظل الدفعة المعنوية التى نجح الناشئين فى إعطؤها للجماهير بالحصول على لقب كأس العالم الأخير بمقدونيا .

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