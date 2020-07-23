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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الخميس 23 يوليو 2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يؤيد قرار سموحة: عقوبات مالية للاعبين المصابين بكورونا، متحف الحضارات يستضيف قرعة مونديال اليد 5 سبتمبر المقبل.
متحف الحضارات يستضيف قرعة مونديال اليد 5 سبتمبر المقبل
تقرر بشكل نهائى إقامة قرعة كأس العالم لكرة اليد للكبار، المقرر إقامتها فى مصر يناير المقبل، يوم 5 سبتمبر المقبل فى متحف الحضارات لحضور كبار المسئولين وممثلى المنتخبات المشاركة .
اتحاد الكرة يؤيد قرار سموحة: عقوبات مالية للاعبين المصابين بكورونا
أيد مسئولو اتحاد الكرة فرج عامر، رئيس نادى سموحة، الذى أعلن مؤخراً توقيع عقوبات مالية على اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه على الأندية معاقبة اللاعبين غير الملتزمين بالإجراءات الطبية، خاصة أن اتحاد الكرة رصد مؤخرا حالة من الاستهتار الشديد بين اللاعبين فى المعسكرات وأثناء تناول الطعام فى الفنادق وبالغرف، وهو ما تسبب فى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين خلال الأيام الماضية.
الأهلي يكثف جهوده لاسترداد 65 مليون جنيه من أندية إنجلترا وتونس والسعودية
يواصل مجلس إدارة النادى الأهلى جهوده المُكثّفة لاسترداد مبالغ طائلة للنادى لدى جهات خارجية تتعلق ببيع لاعبين طوال السنوات الماضية، ووفقاً للمعلومات الواردة من الأهلى، فإن النادى يستحق له ما يقرب من 4 ملايين و100 ألف دولار، حوالى 65 مليون جنيه مصرى، حيث يستحق للأهلى مليون و400 ألف دولار لدى النجم الساحلى التونسى تمثل غرامة الإيفوارى سليمانى كوليبالى الذى هرب من الأهلى فى مايو 2017، كما يسحق للنادى 2.5 مليون دولار تتعلق بالقسط الثانى والأخير من انتقال رمضان صبحى لنادى ستوك سيتى الإنجليزى.
المقاصة يتعاقد مع 4 لاعبين من القسم الثانى بسبب الأزمة المالية
أنهى مسئولو نادى مصر المقاصة التعاقد مع 4 لاعبين من دورى القسم الثانى لتدعيم صفوف الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادا للموسم الجديد، وكشف وليد هويدى المشرف على الكرة فى فريق مصر المقاصة أن النادى أنهى الاتفاق مع اللاعبين الأربعة خلال الأيام الماضية بعد متابعة جيدة من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، وسيتم الإعلان عن الصفقات الأربعة خلال الفترة المقبلة عقب إنهاء الاتفاق رسمياً مع الأندية التى يلعبون فيها.
الأهلي يستعيد الثنائى المصاب ربيعة وأجاى قبل ودية سموحة
استعاد فريق الأهلى الثنائى المصاب جونيور أجاى ورامى ربيعة قبل أول مباراة ودية سيخوضها الأهلى خلال فترة التوقف الحالية، بعدما عاد اللاعبان للتدريبات الجماعية أمس عقب غيابهما عن التدريبات الماضية، فقد عانى ربيعة من كدمة قوية فى الكاحل تسببت فى تجمع دموى وتورم فى القدم حصل بسببها على إجازة لأربعة أيام فيما اكتفى أجاى بالدريب فى "الجيم" لمدة يومين بسبب آلام فى القدم قبل أن يُعلن الجهاز الطبى للفريق تماثل الثنائى للشفاء وشاركا فى مران الأمس ليُعلنا جاهزيتهما لمباراة سموحة الودية المقرر لها بعد غد، الجمعة، باستاد التتش، فيما سيخوض الفريق ودية أخرى أمام الجونة الثلاثاء المقبل بالتتش أيضاً.
الزمالك يواجه طلائع الجيش ودياً 29 يوليو بعد سلبية مسحة كورونا
اتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية كافة عناصر الفريق عقب مخالطتهم لعمرو جمال مهاجم الطلائع الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، واتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة الودية 29 يوليو الجارى فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.
اتحاد الكرة يرفض حضور 225 ناديا الجمعية العمومية لتعديل اللائحة
رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، طلب مندوبي الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الاجتماع الذى عقد أمس عبر الفيديو كونفرانس، بعقد الجمعية العمومية بحضور 225 ناديًا بعد خطاب اللجنة الأولمبية برفض عقد الجمعية العمومية الا بنهاية الموسم حتى يتم تصنيف الأندية وتحديد من لهم حق الحضور.
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