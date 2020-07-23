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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الخميس 23 يوليو 2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يؤيد قرار سموحة: عقوبات مالية للاعبين المصابين بكورونا، متحف الحضارات يستضيف قرعة مونديال اليد 5 سبتمبر المقبل.

متحف الحضارات يستضيف قرعة مونديال اليد 5 سبتمبر المقبل

تقرر بشكل نهائى إقامة قرعة كأس العالم لكرة اليد للكبار، المقرر إقامتها فى مصر يناير المقبل، يوم 5 سبتمبر المقبل فى متحف الحضارات لحضور كبار المسئولين وممثلى المنتخبات المشاركة .

اتحاد الكرة يؤيد قرار سموحة: عقوبات مالية للاعبين المصابين بكورونا

أيد مسئولو اتحاد الكرة فرج عامر، رئيس نادى سموحة، الذى أعلن مؤخراً توقيع عقوبات مالية على اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه على الأندية معاقبة اللاعبين غير الملتزمين بالإجراءات الطبية، خاصة أن اتحاد الكرة رصد مؤخرا حالة من الاستهتار الشديد بين اللاعبين فى المعسكرات وأثناء تناول الطعام فى الفنادق وبالغرف، وهو ما تسبب فى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين خلال الأيام الماضية.