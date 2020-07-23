شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اعتداء محمود علاء على أحمد أيمن منصور فى ودية الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدى محمود علاء، مدافع الزمالك، على أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز، خلال إحدى هجمات الفريق الأبيض في الدقيقة 12 من الشوط الأول في المباراة الودية التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب، خلال استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري في 6 أغسطس المقبل.

ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي Advertisements خط الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن خط الهجوم: إيريك تراوري وسبق لبيراميدز أن خاض مباراة ودية أولى أمام مصر المقاصة وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما على استاد الدفاع الجوي.