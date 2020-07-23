شاهد.. اعتداء محمود علاء على أحمد أيمن منصور فى ودية الزمالك وبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدى محمود علاء، مدافع الزمالك، على أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز، خلال إحدى هجمات الفريق الأبيض في الدقيقة 12 من الشوط الأول في المباراة الودية التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب، خلال استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري في 6 أغسطس المقبل.
ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.
بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى:
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي
خط الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن
خط الهجوم: إيريك تراوري
وسبق لبيراميدز أن خاض مباراة ودية أولى أمام مصر المقاصة وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما على استاد الدفاع الجوي.
اطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الحالة الطبية لطارق حامد لاعب وسط الفريق الذى تعرض للإصابة بشد خفيف خلال المباراة الودية التى جمعت الزمالك وسموحة الأحد الماضي، وأكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، تعافى طارق حامد من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة سموحة الودية، حيث شارك فى التدريبات الجماعية الصباحية للفريق اليوم بشكل طبيعي.
وأكد الجهاز الطبى للفريق جاهزية طارق حامد للمشاركة فى المباريات المقبلة بشكل طبيعى، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً.
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