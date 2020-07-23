شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يتصدر هدافى الأهلى "أصحاب شنطة الأجوان" قبل عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النادى الأهلى، متصدر جدول الدورى، هو أكثر الفرق المستفيدة من قرار عودة النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة، وتبدو أما الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايلر فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية مع عودة المسابقة.

وقبل توقف مسابقة الدورى اعتلى فريق الأهلى قائمة أكثر الأندية التى سجل لها لاعبون بواقع 14 لاعبا، يتصدرهم وليد سليمان برصيد 6 أهداف ثم حسين الشحات والنيجيرى أجاى برصيد 5 أهداف لكل منهما، ورمضان صبحى وقفشة برصيد 4 أهداف لكل منهما، ومروان محسن وعلى معلول وعمرو السولية وأحمد الشيخ برصيد 3 أهداف لكل منهم، والمغربى وليد أزارو هدفين، وسجل حمدى فتحى ورامى ربيعة ومحمد هانى وأيمن أشرف هدفاً لكل منهم .

وقاد فايلر الأهلي لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة فى الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل فى مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثانى أفضل انطلاقة فى بطولة الدورى بعد مانويل جوزيه والذى حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثانى بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواجهات أول 5 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، كما أعلنت موعد المباريات المؤجلة من الدور الأول، وجاءت مواجهات الأهلى فى الأسابيع الخمسة التى تم الإعلان عنها كالتالى..

الأهلى × إنبى .. 9 أغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلى × الإنتاج .. 14 أغسطس .. استاد السلام .. 9 مساءً

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الأهلى × أسوان .. 17 اغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلى × الزمالك .. 22 اغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلى × الجونة .. 26 أغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً