شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى وبامبو يخوضان مرانًا فى برج العرب بعد الاستبعاد أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى مصطفى فتحى وكريم بامبو، ثنائى الفريق الزمالك، تدريبات تأهيلية بملعب برج العرب الرئيسى، قبل المباراة الودية للفريق الأبيض أمام بيراميدز، التى تجمع الفريقين مساء اليوم، الخميس، بعدما تماثل الثنائى للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، وسلبية عيناتهما، فى الأيام القليلة الماضية، لينضم الثنائى لمعسكر الفريق بمدينة برج العرب، والذى انطلق منذ الخميس قبل الماضى، استعدادًا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى سيستكمل يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعدما توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

ويخوض الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم".

وتضم مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز كل من محمد عواد و محمد عبدالسلام وأحمد عيد وعبدالله جمعة ومحمد عنتر ومحمد حسن وإمام عاشور وكابونجو كاسونجو ومحمود عبدالرازق شيكابالا وعمر السعيد وسيف جعفر وحاتم محمد وياسين مرعي ومحمد حسام وحسام عبدالمجيد وأسامة فيصل وحسام أشرف.

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ويسعى الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لتجهيز اللاعبين للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين بعدما جاءت نتائج المسحة الرابعة للفريق الأبيض "سلبية" والتى أجريت أول أمس، الثلاثاء، لجميع اللاعبين والعناصر المختلفة بالفريق المتواجدة فى معسكر برج العرب، لتنتهى حالة القلق التى حدثت فى المعسكر الأبيض بعد مخالطة اللاعبين للبوركينابى محمد كوفى مدافع سموحة، الذى أعلن إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت المخالطة فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين، يوم الأحد الماضى، والتى انتهت بفوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتعد مباراة الزمالك مع بيراميدز، بمثابة اللقاء الودى الثانى للفريق الأبيض فى ختام معسكر برج العرب الذى سينتهى اليوم، بعد الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية الأولى التى خاضها الفريق فى معسكر برج العرب، يوم الأحد الماضى، وذلك استعدادًا للمباريات القادمة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، بعد إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد عدد من الجولات المقبلة في البطولة التي سيتم استئنافها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة كبيرة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا.