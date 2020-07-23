شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يشارك فى مران الزمالك بعد شفائه من آلام العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الحالة الطبية لطارق حامد لاعب وسط الفريق الذى تعرض للإصابة بشد خفيف خلال المباراة الودية التى جمعت الزمالك وسموحة الأحد الماضي، وأكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، تعافى طارق حامد من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة سموحة الودية، حيث شارك فى التدريبات الجماعية الصباحية للفريق اليوم بشكل طبيعي.

وأكد الجهاز الطبى للفريق جاهزية طارق حامد للمشاركة فى المباريات المقبلة بشكل طبيعى، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً.

فيما قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال التدريبات الجماعية والتى أقيمت صباح اليوم، وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى شهدت بعض التدريبات البدنية والفنية القوية، بينما قامت المجموعة الثانية بعمل بعض التدريبات الخفيفة، على هامش المران الصباحى اليوم.

ويواجه الفريق اليوم الخميس نظيره بيراميدز فى تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن المواجهات الودية التجريبية للزمالك استعدادا لمباريات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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فيما أشاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك بالمستوى الفنى والبدنى الذى ظهر عليه حراس مرمى الزمالك الأربعة فى معسكر برج العرب المقام حاليا استعدادا لمواجهة المصرى يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 14 للدوري، حيث ابدى كارتيرون اعجابه الشديد بالمجهود وطرق التدريب التى يتبعها عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق.

وكشف كارتيرون لجهازه المعاون ان مستوى محمد أبو جبل وجنش وعواد وصبحى فى معسكر برج العرب منحه ثقة وطمأنينة عقب العودة من توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

من ناحية اخرى تحدث امير مرتضى منصور المشرف على الكرة فى الزمالك عن المغربى حمدى احداد لاعب الزمالك المعار الى الرجاء المغربي، وموقفه من استمراره مع فريقه حتى نهاية الموسم فى ظل الاضطراب الذى سيطر على معظم دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وما ترتيب عليه من توقف النشاط الكروي، وقال المشرف على الكرة فى الزمالك لجريدة البطولة المغربية: "عقد الإعارة الذى أبرمناه الصيف الماضى مع نادى الرجاء بشأن حميد أحداد، كان يتضمن بندا يسمح للنادى المغربى بتفعيل خيار الشراء، ومع اقتراب نهاية الموسم وقبل انقضاء المهلة المحددة فى تاريخ 30 يونيو، راسلنا إدارة الرجاء حول مدى رغبتهم فى تفعيل بند شراء عقد أحداد".

وأضاف امير مرتضى للجريدة المغربية : "النادى المغربى أخبرنا بصعوبة إتمام الصفقة. لذلك ننتظر عودة أحداد لأننا فى حاجة إلى خدماته، والفصل المضمن فى العقد لا يقبل أى تأويل، إذ يقضى بعودة لاعبنا بعد 30 يونيو"، يضيف المسؤول الزملكاوي.