شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من إحماء فريق بيراميدز لمواجهة الزمالك الودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص فريق نادى بيراميدز، عبر حسابه بموقع تويتر، مشاركة جمهوره لقطات حصرية من داخل أرض الملعب لمواجهة الزمالك وديًا والمقرر لها الخامسة مساء اليوم.

ونشر نادى بيراميدز، عبر حسابه عبر انستجرام، لقطات من إحماءات ما قبل مباراة الزمالك الودية، وذلك فى إطار الاستعدادات الأخيرة قبل دقائق من بداية مباراة الفريق الودية أمام الزمالك.

وكان أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز وديا والمقرر لها الخامسة مساء اليوم.

ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبدالشافي فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى :-

حراسة المرمى: مهدي سليمان

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خط الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن

خط الهجوم: إيريك تراوري

وسبق لبيراميدز أن خاض مباراة ودية أولى أمام مصر المقاصة وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما على استاد الدفاع الجوي.

وكان اطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الحالة الطبية لطارق حامد لاعب وسط الفريق الذى تعرض للإصابة بشد خفيف خلال المباراة الودية التى جمعت الزمالك وسموحة الأحد الماضي، وأكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، تعافى طارق حامد من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة سموحة الودية، حيث شارك فى التدريبات الجماعية الصباحية للفريق اليوم بشكل طبيعي.