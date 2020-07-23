شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مواصفات ملعب المصارعة وملابس اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المصارعة من الرياضات القتالية العنيفة، التى يتبارى بها لاعبان على حلبة اللعبة، وتحتاج إلى قوة لاعبيها، وإلى ملعب وصالة بمواصفات خاصة تختلف عن غيرها من اللعبات، وفيما يخص الصالة التى يتم ممارسة المصارعة عليها مربعة الشكل، ومساحتها تتراوح من 25 مترًا مربعًا إلى 64 مترًا مربعًا.

وفيما يخص أرضية الحلبة، فتتميز بأنها ذات سطح مرن ذات بساط يصل سمكه إلى 10 سم، وتسمى البساط، حيث تجري المنازلات على بساط إسفنجي مربع الشكل طول ضلعه 12 مترًا، وفي وسطه دائرةٌ قطرها 9م، ويوجد منطقة أمان متر ونصف من كل جهة من جهات الدائرة الأربع. ويبلغ عرض المحيط الخارجي للدائرة الذي يكون أحمر اللون متراً واحداً، ويبقى قطر الدائرة من الداخل سبعة أمتار.

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يقود المنافسات فى المصارعة حكم حلقة وقاضٍ ورئيس بساط ومشرف عام، وتصوّر اللقاءات بالفيديو لتحليل الحركات عند الاختلاف بين حكم البساط والقاضي بمنح النقاط

على مستوى الملابس ، فتكون من قطعة واحدة (مايوه) يكون ملتصقاً بالجسم، ويغطيه ابتداءً من منتصف الفخذ، ويسمح باستعمال واقي الركب الخفيف وحذاء مرن خاص دون كعب وجوارب .

ويٌعد كرم جابر من أشهر المصارعين المصريين ، خاصة وأنه حاصل على ميداليتان أولمبيتان ، الأولى ذهبية في أوليمبياد أثينا 2004 ، و الثانية بأولمبياد لندن 2012 ، وكانت ميدالية فضية.