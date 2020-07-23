شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لافتة "الأهلى نادى القرن الأفريقى" تزين استاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت لافتة "نادي القرن الأفريقى" بملعب السلام الخاص بالنادي الأهلى بعد تطويره عقب تعاقد النادى الأهلى مع شركة "استادات" ليكون ملعبا للنادى بحق انتفاع لمدة 25 عاما .

وكانت إدارة النادي الأهلي قد نجحت فى الحصول على استاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة بموجب الاتفاق يلعب الأهلي كل مبارياته على ملعب السلام.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلى قد أكد من قبل أن القلعة الحمراء تسعى لبناء استاد على الرغم من الحصول على استاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة، فى الوقت الذى يحق للنادى استغلاله تجاريا، فى الوقت الذى طالب الخطيب إدارة النادى بعدم التحدث فى ملف استاد النادى فى الوقت الحالى.

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سور ملعب السلام



لافتة نادى القرن