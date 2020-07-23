شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية تحليل 37 حكمًا من الفوج الثالث استعدادًا لاستئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا سلبية الحالات الـ37 حكمًا من الفوج الثالث والتي أجريت الاختبار لها يوم الثلاثاء الماضي فى إطار الإعداد لاستئناف بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل بمباراة الزمالك والمصري .

خضع اليوم الفوج الرابع من الحكام والذى يضم 37 حكمًا لمسحات كورونا فى حضور لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة.

ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا دورة تدريبية ON LINE للحكام للتذكير بقوانين تقنية الـVAR والتى سيطبقها اتحاد الكرة خلال استئناف بطولة الدوري للموسم الجاري 2019 – 2020 فى حضور وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام.

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واتفق مسئولو اتحاد الكرة مع نظرائهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- على إلقاء المحاضرة من قبل أحد المحاضرين من دولة السعودية أون لاين لجميع الحكام المصريين الذين حصلوا على رخصة الـVAR .

فيما أثبتت التحاليل التى أجراها حكام الدوري الممتاز سلبية جميع الحالات الـ36 التى أجريت الأحد الماضي من فيروس كورونا، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز يوم 6 اغسطس المقبل للموم الجاري 2019 – 2020، بعد أن ثبت إصابة حكم بفيروس كورونا ضمن الفوج الأول، ويخوض الحكام معسكرات ودورات تدريبية تحت إشراف وجيه أحمد رئيس اللجنة وعزب حجاج مدير اللجنة بحضور عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق الذى يشارك فى إلقاء المحاضرات.

وقرر اتحاد الكرة فى وقت سابق استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارًا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا ، ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة في المسابقة بالتدريبات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وبعد اجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة التي سيقوم بها الاتحاد اعتبارًا من 4 أغسطس المقبل وفق جدول سيتم إعلام الأندية المعنية به.