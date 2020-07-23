شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة توافق على طلب الأهلي بتأجيل زيادة العضوية حتى أقرب عمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الأهلى موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة، بالموافقة على تأجيل زيادة قيمة العضوية حتى عقد أقرب جمعية عمومية غير عادية بسبب الظروف الحالية التى تعيشها البلاد جراء "جائحة" كورونا، التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى ومنع الأعضاء من دخول النادى عدة أشهر، قبل أن يتم السماح للأعضاء بداية من أول يوليو الجارى بالعودة للأندية وسط إجراءات احترازية مُشددة.

وتأتى موافقة الوزارة بعدما سبق وطلب الأهلى تأجيل زيادة العضوية مرتين، الأولى كانت من أول أبريل حتى 30 يونيو الماضى قبل أن يطلب تأجيل زيادتها مرة أخرى حتى أقرب جمعية عمومية غير عادية ستكون فى شهر نوفمبر المقبل بنسبة كبيرة للغاية، وهو ما وافقت عليه الوزارة مؤخراً.

وتبلغ قيمة العضوية العامة حاليًّا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالى لجميع فروع الاهلي، و175 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و200 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة إلى المؤهل دون العالي فتبلغ قيمة العضوية 600 ألف جنيه لجميع الفروع، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و300 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.

ومن المقرر أن ترتفع قيمة العضوية إلى 750 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالى لجميع الفروع، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و250 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة للمؤهل دون العالي فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع (العضوية العامة)، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.