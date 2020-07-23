شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الشناوى مع الزمالك وتغريمه 8 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اتحاد الكرة حكماً لصالح نادى الزمالك فى القضية المقدمة ضد أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس هذا الحكم والخطوات المنتظرة بعده..

س: لماذا اشتكى الزمالك حارسه السابق أحمد الشناوى؟

ج: تقدم مسئولو الزمالك بشكوى ضد الشناوى بسبب الأموال التى حصل عليها قبل انتقاله إلى بيراميدز، حيث طالبت الإدارة البيضاء الحارس بردها لكونها مقدم تعاقده الجديد.

س: ما هو قرار لجنة شئون اللاعبين فى أزمة الشناوى والزمالك؟

ج: ألزمت لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية الحارس أحمد الشناوى برد مبلغ 8 ملايين جنيه إلى نادى الزمالك.

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س : هل تم إيقاف الشناوى من قبل الجبلاية؟

ج : أكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن قرار لجنة شؤون اللاعبين يُلزم الشناوى برد المبلغ، ولكن ليس إيقافه لأن القرار ابتدائى وليس نهائيا.

س: هل يمكن للشناوى الاستئناف على القرار؟

ج: نعم يحق للشناوى الاستئناف ضد القرار خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره، وحال رفض الاستئناف أو عدم السداد سيتم إيقافه.

س: ماذا قدم الشناوى مع بيراميدز؟

ج : شارك الحارس، صاحب الـ 29 عامًا، فى 1260 دقيقة فقط مع فريقه فى الموسم الحالى، فى بطولة الدورى والكونفدرالية وكأس مصر، وجاءت مشاركاته فى الكونفدرالية الأفريقية شارك الشناوى فى 7 مباريات بواقع 630 دقيقة، وجلس على مقاعد البدلاء فى 5، واستقبلت شباكه فى المباريات السبع 4 أهداف، وخرج بثلاث مواجهات "كلين شيت" بشباك نظيفة، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.