شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اتحاد الكرة يرد على اتهامات التأخر فى طلب استضافة مباريات الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، على الاتهامات التى وجهت مؤخراً للجبلاية بشأن التأخر فى إرسال طلب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لاستضافة مباريات دورى أبطال أفريقيا المتبقية، وقال العطار لـ"الخليج 365"، إن الجبلاية لم تتأخر كما يتردد، وبمجرد إعلان الكاميرون الاعتذار عن عدم استضافة المباريات تم تقديم طلب رسمى من اتحاد الكرة ومدعم بتعهد حكومى لإقامة المباريات فى مصر وأننا على استعداد كامل لاستضافة وتنظيم المباريات.

وردا على عدم تقديم طلب للكاف لاستضافة المباريات منذ 3 أشهر عندما عرض الاتحاد الأفريقى على جميع الاتحادات الأهلية استضافة مباريات نهائى دورى الأبطال أو الكونفدرالية، قال العطار، "فى هذا الوقت كنا فى بداية جائحة الكورونا ولم يكن أحد يتوقع إلى أى مدى سيصل الأمر، كما لم يكن هناك تصور بشأن حضور الجماهير بشكل كامل فى المباراة النهائية، لذا فضلنا عدم تقديم الطلب فى هذا الوقت".

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة ما يتردد حول وضع بند فى اللائحة الجديدة يفيد بحصول أعضاء الجبلاية على رواتب شهرية نظير العمل فى اتحاد الكرة والتفرغ لهذا الأمر، وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن مندوبة الفيفا من طلبت وضع هذا البند فى اللائحة الجديدة أسوة بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حيث يحصل أعضاء مجلس ادارة الفيفا على رواتب شهرية.

Advertisements

وقال مسئولو الجبلاية، إن اللجنة الخماسية بالاتفاق مع مندوبة الفيفا اتفقوا على وضع هذا البند فى اللائحة الجديدة، على أن يكون القرار النهائى للجمعية العمومية للجبلاية التى ستصوت على بنود اللائحة الجديدة.

فيما قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السماح لـ15 فردا فقط بحضور مباريات الدورى العام التى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، هم أعضاء مجالس إدارة الأندية، كما سيتم تقليص أعداد الحاضرين من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية مع تطبيق التباعد على مقاعد البدلاء، فى ظل الإجراءات الطبية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الأندية بتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مع عودة مباريات الدورى فى أغسطس المقبل، خاصة فيما يتعلق بزيادة قوائم الفرق فى مباريات الدورى لتصبح 20 لاعبا بدلا من 18 لاعبا، كما كان الحال من قبل، كما سيتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء خلال مباريات الدورى، بعد أن كانت اللائحة تقضى بتواجد 7 لاعبين فقط .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن القرار جاء بعد موافقة اللجنة الخماسية على زيادة عدد التبديلات فى المباراة الواحدة لخمسة تغييرات بدلا من ثلاثة بسبب ضغط المباريات، وحفاظا على سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط بعد فترة توقف 4 أشهر وعدم اكتمال جاهزية اللاعبين للمباريات الرسمية فى ظل قصر فترة الاعداد.