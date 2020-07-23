شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن الدورى المصرى قبل توقف "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كحال معظم مسابقات كرة القدم فى العالم، توقف الموسم رقم 61 للدورى المصري منذ منتصف مارس الماضي، كإجراء احترازى بسبب وباء كورونا، قبل أن تتخذ الحكومة المصرية قراراً باستكماله فى وقت سابق ضمن عددا من الأنشطة الأخرى بهدف عودة الحياة لطبيعتها قبل هذه الجائحة.

ونستعرض أبرز أرقام وظواهر المسابقة التى تستأنف فى السادس من أغسطس المقبل على النحو التالي:

- 157 مباراة أقيمت في الفترة ما بين 21 سبتمبر 2019 وحتى 11 مارس 2020.

– 151 مباراة شهدها الدور الأول وتبقى منه لقاءين مؤجلين بين الزمالك والمصري (الجولة 14) والأهلي وانبي (الجولة 15).

– 5 مباريات أقيمت فى الجولة 18 (افتتاح الدور الثاني) بالإضافة للقاء وحيد من الجولة 19 بين طلائع الجيش وانبي.

- 55 حالة تعادل منها 16 سلبى و 39 إيجابى و 102 فوز 52 منها خارج القواعد بنسبة تزيد قليلاً عن 50%.

– 347 هدفاً استقبلتها الشباك خلال هذه المباريات بمتوسط 2.22 هدفاً في اللقاء الواحد بالإضافة لهدفين اعتباريين في لقاء القمة 119 بين الأهلي والزمالك.

– 154 هدفاً في الأشواط الأولى (44.38%) مقابل 193 هدفاً في الأشواط الثانية (55.62%).

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– 76 ركلة جزاء صفرها الحكام خلال هذا الدور تم ترجمة 56 منها بنجاح وأهدرت 20 ركلة.

- النادي المصري كان الأكثر حصولاً على ركلات الجزاء برصيد 7 ركلات منها 3 أمام الإسماعيلي في الجولة الثانية بصافرة الدولي جهاد جريشة ’ أما الثنائي سموحة ووادي دجلة فكانا الأقل حصولاً عليها بركلة واحدة لكلاً منهما.

– 8 أهداف بالنيران الصديقة أكثرها في الجولة الخامسة عشرة التي شهدت 3 أهداف عبر مصطفي جمال لاعب الحدود وخالد عبد الفتاح من سموحة وعماد السيد حارس الاتحاد السكندري

- الأهلي المتصدر الأكثر فوزاً (16من17) وطنطا الأقل (2 من 18) والمقاصة ونادي مصر (2 من 17).

- الأهلي أقل الأندية خسارة (0 في 17) ونادي مصر أكثرها (10 في 17) وسموحة وطنطا الأكثر تعادلاً برصيد 10 تعادلات لكلاً منهما.

- الأهلي الأقوى هجوماً (46 هدفاً) ونادي مصر الأضعف (11 هدفاً) ’ على صعيد الصلابة الدفاعية يتصدر الأهلي أيضاً (4 أهداف) والأضعف دجلة ونادي مصر (27 هدفاً).

80 – 80 هدفاً أحرزها اللاعبون الأجانب بنسبة 23% تقريباً ويأتي التونسي سيف الدبن الجزيري لاعب المقاولون العرب والنيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي بـ 7 و 5 أهداف على الترتيب

– 52 هدفاً عن طريق لاعبين بدلاء أكثرها في الجولة الثالثة عشرة التي شهدت 6 أهداف عبر رضا الويشي لاعب نادي مصر وبيكيتي سيلفا لاعب الإسماعيلي وناصر منسي لاعب الجيش و ثنائي الأهلي مروان محسن ومحمود عبد المنعم "كهربا" (هدفين).

– 589 ورقة صفراء خلال الدور الأول منها (49) في الجولة الحادية عشرة وكان طلائع الجيش الأكثر حصولاً عليها (48) ثم المصري (43) وأقلها للأهلي ووادي دجلة برصيد 21 و17 بطاقة على الترتيب.

– 31 بطاقة حمراء منها 5 حصل عليها لاعبو المقاولون مقابل ورقة واحدة حصل عليها أحد اللاعبين في أندية طلائع الجيش والاتحاد السكندري وطنطا.

– 5 أندية فقط حافظت على مدربيها هي الأهلي والمقاولون العرب والاتحاد السكندري والإنتاج الحربي وطنطا.

- 14 مديراً فنياً تركوا مناصبهم بالاستقالة أو بالإقالة وهم علي ماهر (انبي) – سيرجيو فارياس وطارق يحيى (الجيش) – الصربي ميودراج يسيتش (الإسماعيلي) - الصربي ميتشو (الزمالك) – الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش (الجونة) – الفرنسي سباستيان ديسابر (بيراميدز) – حسام حسن (سموحة) – ميدو والنيجيري إيمانويل أمونيكي (المقاصة) – اليوناني تاكيس جوناس (وادي دجلة) – إيهاب جلال (المصري) – عبد الناصر محمد (نادي مصر) - طارق العشري (الحدود).

- الثلاثي علي معلول مدافع الأهلي ويوسف إبراهيم "أوباما "مهاجم الزمالك وأحمد شديد قناوي مدافع الإنتاج الحربي الأفضل صناعة للأهداف في الدور الأول برصيد 6 تمريرات لكل لاعب.





- تربع عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز على رأس قائمة هدافي المسابقة قبل توقفها برصيد 13 هدفاً يليه مهاجم انبي محمد شريف برصيد 9 أهداف ثم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب برصيد 7 أهداف والثنائي وليد سليمان من الأهلي وحسام حسن من سموحة برصيد 6 أهداف لكلاً منهما.