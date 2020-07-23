شكرا لقرائتكم خبر عن نقل معسكر الزمالك من أكتوبر لبرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، نقل معسكر الفريق المغلق من 6 أكتوبر إلى برج العرب بالإسكندرية المقرر إقامته الاثنين المقبل استعدادا لاستئناف النشاط الكروي عقب توقف دام طويلاً بسبب تفشي فيروس كورونا عالمياً.

ويختتم الزمالك معسكره المغلق بمباراة بيراميدز التي ستقام فى الخامسة مساء اليوم الخميس في ثانى وديات الفريق ضمن استعداداته لخوض منافسات دوري ابطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للفريق استمرار الفريق بمعسكرات مغلقة فى مدينة برج العرب عقب النجاح الكبير والاستفادة الفنية التي عادت من تواجد اللاعبين هناك والتى ظهرت فى مباراة سموحة الودية التي انتهت بخمسة أهداف لهدف الأحد الماضي في أول التجارب التي يستعد بها الفريق لخوض المنافسات الرسمية.

وسيبدأ معسكر برج العرب القادم عقب يوم واحد من المباراة الودية التى سيخوضها الفريق أمام وادي دجلة والمقرر لها الأحد المقبل.

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من ناحية أخرى، اطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الحالة الطبية لطارق حامد لاعب وسط الفريق الذى تعرض للإصابة بشد خفيف خلال المباراة الودية التى جمعت الزمالك وسموحة الأحد الماضي، وأكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، تعافى طارق حامد من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة سموحة الودية، حيث شارك فى التدريبات الجماعية الصباحية للفريق اليوم بشكل طبيعي.

وأكد الجهاز الطبى للفريق جاهزية طارق حامد للمشاركة فى المباريات المقبلة بشكل طبيعى، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً.

فيما قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال التدريبات الجماعية والتى أقيمت صباح اليوم، وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى شهدت بعض التدريبات البدنية والفنية القوية، بينما قامت المجموعة الثانية بعمل بعض التدريبات الخفيفة، على هامش المران الصباحى اليوم.