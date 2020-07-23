شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: التليفزيون المصرى ينقل نهائى دورى مراكز الشباب الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة إقامة نهائى دورى مراكز الشباب النسخة السابعة بين مركز شباب شبرانبات (العربية) ومركز شباب كفر قشاش (البحيرة)، الأحد المقبل 26 يوليو الجارى فى الساعة السادسة مساءً، بالمركز الأولمبى بالمعادى، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحافظى القاهرة والغربية والبحيرة ولفيف من قيادات الوزارة .

ومن المقرر بث المباراة النهائية على التلفزيون المصرى على الهواء مباشرة، والتى ستشهد تطبيقا كاملا لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى للوزارة والخاص بالأكواد الاسترشادية حفاظا على سلامة اللاعبين .

وسيتم إجراء التحاليل الطبية الخاصة بفحص فيروس كورونا على جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبيل المباراة النهائية فضلا عن اعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت المستخدمة قبل وبعد وأثناء المباراة .

وذكرت الوزارة مجموعة من الإحصائيات قبل إقامة النهائى، ومنها انتهاء الدورى بحصيلة أهداف "12130" خلال "3672" مباراة، بمشاركة 584 مركز شباب من مختلف محافظات الجمهورية .

وجاءت مراكز شباب محافظة الأقصر الأكثر تحقيقاً للفوز ب 119 فوز فى 129 مباراة و 10 مباريات فقط أنتهت بالتعادل، والأقل تحقيقاً لفوز مراكز شباب البحر الأحمر ب 6 مباريات فقط من إجمالى 10 مباريات .

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وسيطرت مراكز شباب الغربيةً على الأكثر تهديفاً ب 622 هدفاً ومراكز شباب جنوب سيناء الأقل ب 28 هدفا.

وحقق أبناء المنوفية رقم الأكثر لعباً للمباريات ب 130، ومراكز شباب جنوب سيناء الأقل ب 10 مباريات فقط مباراة، وجاءت مراكز المنوفية الأكثر تعادلاً 20 تعادلاً وجنوب سيناء الأقل ب 4 تعادلات .

شارك فى دورى مراكز الشباب النسخة السابعة 17520 لاعب، 2920 جهاز فنى وإدارى، وأقيمت المباريات على 261 ملعب منجل من خلال السادة الحكام المقيدين باتحاد كرة القدم .

يذكر أن كل محافظة يشارك بها 24 فريق كحد أقصى، و10 فرق كحد أدنى ويتكون قوام الفريق من 20 لاعب تحت 21 سنة بإجمالى 30 لاعب لكل فريق .

وحصل مركز شباب المحسمة (الإسماعيلية ) على المركز الثالث بعدد فوزه على مركز شباب الحسينات (الأقصر) بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأشار المدير التنفيذى للبطولة محمد غريب أن جوائز البطولة هذا العام تبلغ 350 ألف جنيه، الاول يحصل على 150 ألف جنيه، والثانى 100 ألف جنيه، والثالث (المحسمة المحطة) 70 ألف جنيه، والرابع (الحسينات) 30 ألف جنيه .