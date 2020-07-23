شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لقطات جديدة لاحتفال محمد صلاح بالتتويج بالدورى الإنجليزى متزينا بعلم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم المصري محمد صلاح بفيديوهات جديدة تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال استقلاله أتوبيس اللاعبين بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزى الممتاز بعد غياب 30 عاما، كما ظهر مو صلاح بفيديو آخر خلال مروره بالممر الخاص باللاعبين قبل دخوله للملعب للاحتفال بالفوز مرتديا علم مصر.



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وصعد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حاملا العلم المصرى، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، للمرة التاسعة عشرة فى تاريخه.

وتسلم محمد صلاح ميدالية التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد صعوده إلى منصة التتويج.

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ونجح محمد صلاح في قيادة ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990.

وتسلم نجوم ليفربول لقب كأس الدوري الإنجليزي من أسطورة النادى كينى دالجليش، ورفع جوردان هيندرسون، قائد الفريق لقب البريميرليج هذا الموسم، للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

وحقق فريق ليفربول، الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزًا مثيرًا، على ضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 5 – 3، في المباراة القوية التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، في ختام مباريات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة، من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".