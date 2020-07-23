الزمالك يواجه دجلة ودياً الأحد المقبل بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على خوض ودية وادى دجلة بالقاهرة مساء الأحد المقبل، ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة على أن يعاود الفريق التجمع الأحد المقبل قبل ساعات من مباراة وادى دجلة.
ويختتم الزمالك معسكره المغلق بمباراة بيراميدز التي ستقام فى الخامسة مساء اليوم الخميس في ثاني مباريات الفريق الودية. وكان الفريق قد بدأ ودياته الأحد الماضي بالفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف.
وأكد الجهاز الطبى للفريق جاهزية طارق حامد للمشاركة فى المباريات المقبلة بشكل طبيعى، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً.
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