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الزمالك يواجه دجلة ودياً الأحد المقبل بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على خوض ودية وادى دجلة بالقاهرة مساء الأحد المقبل، ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة على أن يعاود الفريق التجمع الأحد المقبل قبل ساعات من مباراة وادى دجلة.

 

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ويختتم الزمالك معسكره المغلق بمباراة بيراميدز التي ستقام فى الخامسة مساء اليوم الخميس في ثاني مباريات الفريق الودية. وكان الفريق قد بدأ ودياته الأحد الماضي بالفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف.

 

من ناحية أخرى، اطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الحالة الطبية لطارق حامد لاعب وسط الفريق الذى تعرض للإصابة بشد خفيف خلال المباراة الودية التى جمعت الزمالك وسموحة الأحد الماضي، وأكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، تعافى طارق حامد من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة سموحة الودية، حيث شارك فى التدريبات الجماعية الصباحية للفريق اليوم بشكل طبيعي.

وأكد الجهاز الطبى للفريق جاهزية طارق حامد للمشاركة فى المباريات المقبلة بشكل طبيعى، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً.

فيما قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال التدريبات الجماعية والتى أقيمت صباح اليوم، وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى شهدت بعض التدريبات البدنية والفنية القوية، بينما قامت المجموعة الثانية بعمل بعض التدريبات الخفيفة، على هامش المران الصباحى اليوم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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