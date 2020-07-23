شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه دجلة ودياً الأحد المقبل بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على خوض ودية وادى دجلة بالقاهرة مساء الأحد المقبل، ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة على أن يعاود الفريق التجمع الأحد المقبل قبل ساعات من مباراة وادى دجلة.

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ويختتم الزمالك معسكره المغلق بمباراة بيراميدز التي ستقام فى الخامسة مساء اليوم الخميس في ثاني مباريات الفريق الودية. وكان الفريق قد بدأ ودياته الأحد الماضي بالفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف.

من ناحية أخرى، اطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على الحالة الطبية لطارق حامد لاعب وسط الفريق الذى تعرض للإصابة بشد خفيف خلال المباراة الودية التى جمعت الزمالك وسموحة الأحد الماضي، وأكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، تعافى طارق حامد من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة سموحة الودية، حيث شارك فى التدريبات الجماعية الصباحية للفريق اليوم بشكل طبيعي .