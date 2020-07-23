كشف أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إن إنهاء فريقه دوري الدرجة الأولى الإيطالي في المركز الثاني ليس أمرًا مهمًا وسعيدًا له .
وأضاف كونتي بعد تراجعه للمركز الثالث، الفائزون يكتبون التاريخ، الآخرون يواصلون طريقهم ويقرأون فقط، من المهم الوصول إلىأعلى مركز، اللاعبون يعرفون ذلك.
وقال لكننا لو تحدثنا عن المركز الثاني فنحن أول الخاسرين فقط ، فهناك من يرضى بذلك لكنه لا يعني أي شيء بالنسبة لي.
وقال كونتي : حصدنا هذا العام أقل مما زرعنا ونحاول العمل على عقلية الفريق وتطوير غريزة حسم الألقاب وهو ما يجب أن يكون لدى أي فريق كبير لو أراد المنافسة على شيء مهم.
وحسم إنتر تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بينما يستطيع يوفنتوس ضمان اللقب التاسع على التوالي في الدوري اليوم الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب إنتر ميلان : لن أكون سعيداً بوصافة الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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