المصري يعلن موعد عودة حارس مرمى الفريق

أثبتت الأشعة التشخيصية التي أجراها محمد شحاته حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إصابته بارتشاح خفيف في الركبة مع وجود كدمة قوية تستلزم حصوله على راحة ليومين .

وذلك قبل أن يبدأ اللاعب في أداء بعض التدريبات الخفيفة مع خضوعه لعدد من الجلسات العلاجية ، على أن يبدأ العودة للتدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوع على أقصى تقدير.

هذا وقد أبدى الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق سعادته التامة بنتائج الأشعة والتقرير خاصًة بعدما ثبت تمامًا سلامة أربطة الركبة والغضروف من أية إصابات قوية أو تمزقات اللهم سوى كدمة قوية تستلزم حصوله على راحة سلبية ليومين قبل البدء في البرنامج العلاجي والتأهيلية.