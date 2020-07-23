أدى مصطفى فتحي وكريم بامبو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بملعب برج العرب الرئيسي قبل المباراة الودية للفريق الأبيض أمام بيراميدز مساء اليوم . المباراة الودية للفريق الأبيض أمام بيراميدز مساء اليوم . وكان الثنائي تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس الإصابة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية قبل الانضمام لمعسكر الفريق ببرج العرب. ويسعى الجهاز الفني للفريق الأبيض لتجهيز اللاعبين للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات تأهيلية لثنائي الزمالك قبل إنطلاق ودية بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.