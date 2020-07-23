تدريبات تأهيلية لثنائي الزمالك قبل إنطلاق ودية بيراميدز

أدى مصطفى فتحي وكريم بامبو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بملعب برج العرب الرئيسي قبلالمباراة الودية للفريق الأبيض أمام بيراميدز مساء اليوم .
وكان الثنائي تماثل للشفاء منالإصابة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية قبل الانضمام لمعسكر الفريق ببرج العرب.
ويسعى الجهاز الفني للفريق الأبيض لتجهيز اللاعبين للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
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