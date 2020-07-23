السبت.. مسحة طبية سادسة للمصري البورسعيدي

أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد سلطان الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الدكتور شادي السعدني بإجراء مسحة طبية سادسة للاعبي المصري وكذلك أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات وممثل المركز الإعلامي المرافق للفريق وذلك صباح بعد غدٍ السبت بمعسكر الفريق المغلق بأحد فنادق برج العرب. والطبي ومسئولي المهمات وممثل المركز الإعلامي المرافق للفريق وذلك صباح بعد غدٍ السبت بمعسكر الفريق المغلق بأحد فنادق برج العرب. كان عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري قد تواصل مع وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وذلك لسرعة إجراء تلك المسحة بهدف الطمأنينة في نفوس الجميع داخل معسكر المصري خاصًة بعد الإعلان عن إصابة أحد مسئولي المهمات بالفريق بفيروس للنادي المصري قد تواصل مع وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وذلك لسرعة إجراء تلك المسحة بهدف الطمأنينة في نفوس الجميع داخل معسكر المصري خاصًة بعد الإعلان عن إصابة أحد مسئولي المهمات بالفريق بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " قبل يومين.

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