بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم 23-07-2020 مباراة ودية

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره بيراميدز، في مباراة ودية، اليوم الخميس، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري، يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، وأعلن الاتحاد المصري اليوم، عن مواعيد أول 4 أسابيع.

الزمالك كان قد خاض مباراة ودية أولى، أمام سموحة يوم السبت

الماضي، وحقق فيها الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف.

كما خاض بيراميدز مباراة ودية أمام مصر المقاصة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، في تمام الخامسة من مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

من المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة "الزمالك".

تردد قناة الزمالك الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

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القمر الصناعي: نايل سات

تردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

لمشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )