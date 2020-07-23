ارتياح في المصري بعد اقتراب عودة أموتو للتدريبات الجماعية

أبدى طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ارتياحه التام لتأكيدات الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق باقتراب تماثل النيجيري أوستين أموتو مهاجم الفريق للشفاء بعد اجراءه جراحة استئصال الزائدة الدودية قبل نحو ثلاثة أيام

حيث سيستمر اللاعب في قضاء فترة النقاهة لنحو أسبوع على الأكثر قبل العودة للتدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدوري العام والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق الزمالك

والمقرر إقامتها في السادس من أغسطس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وأشار الدكتور شادي السعدني أن تقنية إجراء الجراحة عن طريق المنظار الجراحي أسهمت بشكل كبير في تقليل فترة النقاهة مقارنة بالتقنيات التقليدية التي تؤثر بشكل كبير على عضلات البطن وتستلزم قضاء فترة أطول قبل التماثل التام للشفاء.

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