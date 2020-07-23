قائمة بدلاء الزمالك أمام بيراميدز

أعلن باتريس كارتريون قبل قليل عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة نظيره بيراميدز اليوم الخميس وديًا.
ويضم تشكيل الزمالك الرسمي كلًا من ..
محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع
تضم قائمه بدلاء الزمالك أمام بيراميدز كل من ..
محمد عواد و محمد عبدالسلام وأحمد عيد وعبدالله جمعة ومحمد عنتر ومحمد حسن و إمام عاشور وكابونجو كاسونجو ومحمود عبدالرازق شيكابالا وعمر السعيد وسيف جعفر وحاتم محمد وياسين مرعي ومحمد حسام و حسام عبدالمجيد و أسامة فيصل و حسام أشرف.
ويلتقي الفريق مع بيراميدز فى الخامسه عصر اليوم الخميس في ثاني ودياته بمعسكر برج العرب.
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