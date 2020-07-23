بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز الودية اليوم الخميس 2020/07/23

يترقب متابعي الدوري المصري مباراة ودية خارج أي حسابات رسمية بين فريقي الزمالك وبيراميدز، على استاد برج العرب، مساء اليوم الخميس الموافق 23 يوليو 2020، في إطار استعدادات الفريقين للعودة إلى منافسات الدوري الممتاز الذي توقف منذ قرابة الأربعة أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه خدمة مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها على الهواء عبر قناة النادي في تمام الساعة

الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة، أي السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يستأنف الدوري المصري منافساته في يوم 6 أغسطس المقبل، بحسب ما استقرت عليه الجبلاية.

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مباراة الزمالك اليوم هي الثانية للفريق الأبيض بعد ودية سموحة التي كانت يوم السبت الماضي، وانتهت بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 5-1، وكان من المفترض أن يلعب الفريق وديته

الثانية أمام طلائع الجيش يوم أمس الأربعاء، إلا أنها تأجلت بعد إكتشاف إصابة اللاعبين عمرو جمال ومحمد كوفي بالفيروس المُستجد.

قبل أن يتجمد نشاط الدوري الممتاز في مصر، كان الزمالك يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الفرق العام برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز بالمركز الثالث وفي جعبته 33 نقطة.

لمشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز بث مباشر الودية ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز بث مباشر الودية ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز بث مباشر الودية ( اضغط هنا )