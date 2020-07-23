عاجل | تشكيلة الزمالك الأساسية أمام بيراميدز “جابر يبدأ مع زيزو ومصطفى محمد”

أعلن المدير الفني الفرنسي “باتريس كارتيرون” تشكيلة الزمالك الأساسية التي سيخوض بها ثاني ودياته تحضيرًا لعودة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت تشكيلة الزمالك تواجد الجناح الدولي “إسلام جابر” على الرواق الأيمن من الملعب، بينما تواجد أحمد سيد زيزو على الرواق الأيسر، وفي خط الهجوم هداف أمم أفريقيا تحت 23 عامًا “مصطفى محمد”.

واعتمد كارتيرون على محمد أبو جبل في حراسة المرمى، وأمامه محمود علاء والونش في منطقة قلب الدفاع، مع مواصلة فرجاني ساسي وطارق حامد على دائرة خط الوسط.

والتالي تشكيلة الزمالك اليوم

محمد أبو جبل – محمود علاء – الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – إسلام جابر – أحمد عبد العزيز زيزو – مصطفى محمد.

والتالي تشكيلة بيراميدز اليوم

مهدي سليمان – عمر جابر – علي جبر – أحمد أيمن منصور – طارق طه – محمود حمادة – محمد حمدي – أحمد توفيق – إبراهيم حسن – عبد الله السعيد – إيريك تراوري.