بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في تحضيرات عودة الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز الودية ضمن مباريات اليوم والمقرر لها مساء الخميس 23-7-2020، ضمن تحضيرات عودة الدوري المصري المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز على الملعب الرئيسي ببرج العرب في بث مباشر عبر قناة الزمالك الرسمية، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 15:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت السعودية.

وخاض الزمالك مباراة ودية مطلع هذا الأسبوع أمام سموحة على أحد الملاعب الفرعية لملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية، واستطاع تحقيق الفوز بنتيجة 5-0.

وسجل الزمالك خماسيته أمام سموحة خلال الشوط الأول من المباراة، وأحرز لاعب الوسط المتميز “يوسف إبراهيم أوباما” هاتريك، كما شهد اللقاء تسجيل هداف كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا “مصطفى محمد” لهدف.

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تشكيلة الزمالك اليوم

محمد أبو جبل – محمود علاء – الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – إسلام جابر – أحمد عبد العزيز زيزو – مصطفى محمد.

تشكيلة بيراميدز اليوم

مهدي سليمان – عمر جابر – علي جبر – أحمد أيمن منصور – طارق طه – محمود حمادة – محمد حمدي – أحمد توفيق – إبراهيم حسن – عبد الله السعيد – إيريك تراوري.

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