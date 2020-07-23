تهديدات أوروبية لإدارة الأهلي في صفقة جاكسون موليكا

كشفت تقارير صحفية بلجيكية، عن اهتمام أكبر أندية الدوري البلجيكي “آندرلاخت” بالتعاقد مع المهاجم الكونجولي “جاكسون موليكا” خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وأكدت صحيفة “walfoot” البلجيكية الاهتمام الملموس من جانب آندرلاخت بضم لاعب مازيمبي الكونجولي والهداف الثاني لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم “2020/2019″، وسط أنباء أخرى عن رغبة نادي ليل الفرنسي بضم اللاعب.

وأضاف نفس المصدر “موليكا على رادار عدة أندية أوروبية، إنه مشروع مبوكاني جديد في بلجيكا خلال الفترة المقبلة، حال إتمام إجراءات انتقاله رسميا لصفوف نادي آندرلاخت”.

الجدير بالذكر، أن “ديوميرسي مبوكاني” هو لاعب كونجولي سابق في نادي آندرلاخت انضم لصفوفه في 2011 قادمًا من ستاندرلييج مقابل 3 مليون يورو وترك بصمة مميزة مع الفريق.

وأكدت الصحيفة نقلاً عن وسائل إعلام كونجولية “مازيمبي لديه مشروع طموح أيضًا ويريد بيع اللاعب لأحد الأندية الأوروبية، ومن الممكن أن يكون آندرلاخت، نظرا للعلاقات الطيبة التي تجمع (مويس كاتومبي) بمسؤولي النادي البلجيكي”.

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وكانت صحيفة فرانس فوتبول قد كشفت في وقت سابق “عن وجود اهتمام كبير بالتعاقد مع موليكا، من جانب نادي ليل الفرنسي” والذي يرغب أيضًا في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت “هناك رغبة في ليل للتعاقد مع موليكا، ومن ثم إعارته لأحد الأندية سواء موسكرون البلجيكي أو بوافيتسا البرتغالي لتطويره قبل العودة مرة أخرى”.

يذكر أن النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، دخل في مفاوضات جادة مع مازيمبي مؤخرًا من أجل ضم موليكا، لكن رئيس النادي الكونغولي “مويس كاتومبي” ماطل في إتمام الصفقة لصالح بطل الدوري المصري في الأعوام الخمس الماضية.

ويريد رئيس مازيمبي “مويس كاتومبي” بيع جاكسون موليكا إلى أحد الأندية الأوروبية خلال الصيف المقبل، رافضًا فكرة بيعه لأي نادٍ داخل قارة أفريقيا خاصةً لأحد الذين ينافسون فريقه على لقب دوري أبطال أفريقيا موسميًا مثل الأهلي.