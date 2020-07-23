رياضة | مصطفي فتحي وبامبو يجريان تدريبات تأهيلية قبل لقاء بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصطفي فتحي وبامبو يجريان تدريبات تأهيلية قبل لقاء بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى مصطفى فتحي وكريم بامبو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بملعب برج العرب الرئيسي قبل المباراة الودية للفريق الأبيض أمام بيراميدز مساء اليوم .

وكان الثنائي تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية قبل الانضمام لمعسكر الفريق ببرج العرب .

ويسعى الجهاز الفني للفريق الأبيض لتجهيز اللاعبين للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.