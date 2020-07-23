رياضة | مصطفي فتحي وبامبو يجريان تدريبات تأهيلية قبل لقاء بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصطفي فتحي وبامبو يجريان تدريبات تأهيلية قبل لقاء بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدى مصطفى فتحي وكريم بامبو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بملعب برج العرب الرئيسي قبل المباراة الودية للفريق الأبيض أمام بيراميدز مساء اليوم .
وكان الثنائي تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية قبل الانضمام لمعسكر الفريق ببرج العرب .
ويسعى الجهاز الفني للفريق الأبيض لتجهيز اللاعبين للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.