رياضة | فايلر يحسم موقفه من عودة نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم موقفه من عودة نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرارًا صادمًا بشأن عودة أحمد رمضان بيكهام نجم نادي وادي دجلة إلى صفوف الأحمر في الصيف.

وكان النادي الأهلي قد أظهر اهتمامًا كبيرًا منذ فترة بعودة بيكهام إلى صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري مرة أخرى.

وتواصل مسئولو الأهلي مع إدارة نادي وادي دجلة بشكل ودي لمعرفة موقفه من بيع أحمد بيكهام والنادي وافق بالفعل على بيع اللاعب مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه حسب البند المبرم في العقد بين الطرفين.

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ووضع مسئولو القلعة الحمراء ملف عودة أحمد بيكهام على طاولة فايلر ليحسم هو بنفسه موقفه من عودة اللاعب من عدمها.

وأكد فايلر أنه لا يحتاج إلى عودة بيكهام إلى النادي الأحمر مرة أخرى في نهاية الموسم الجاري وذلك لأنه على الرغم من مستواه الجيد ولكنه غير مميز في مركز الدفاع بشكل كبير لذلك لن يفيد الفريق في شئ بالموسم المقبل.