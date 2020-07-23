رياضة | لافتة "نادي القرن الإفريقي" تزين ستاد السلام (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لافتة "نادي القرن الإفريقي" تزين ستاد السلام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محيط ستاد السلام وجود لافتة تحمل اسم نادي القرن الإفريقي، وذلك على هامش تطوير الاستاد لكي يتم منحه إلى النادي الأهلي كحق انتفاع لمدة ٢٥ عام.

وكان النادي الأهلي قد توصل لاتفاق مع شركة استادات القابضة للحصول على ستاد السلام كحق انتفاع لـ٢٥ عام ليكون ملعبا للنادي الأحمر.

وتقوم شركة استادات القابضة خلال هذه الأيام بتعليق لافتات خاصة بالنادي الأهلي بالتنسيق مع إدارة الأحمر، قبل تسليمه رسميا عقب توقيع العقود.