رياضة | ‫ تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك الودية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ‫ تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله الذي يواجه به نظيره الزمالك في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري الممتاز. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان Advertisements خط الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي خط الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن خط الهجوم: إيريك تراوري وسبق لبيراميدز أن خاض مباراة ودية أولى أمام مصر المقاصة وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما على استاد الدفاع الجوي.

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