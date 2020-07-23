رياضة | كارتيرون يعلن تشكيلة الزمالك لمواجهة بيراميدز وديا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يعلن تشكيلة الزمالك لمواجهة بيراميدز وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز وديا والمقرر لها الخامسة مساء اليوم.

ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وضمت قائمة البدلاء كل من: محمد عواد و محمد عبدالسلام وأحمد عيد وعبدالله جمعة ومحمد عنتر ومحمد حسن و إمام عاشور وكابونجو كاسونجو ومحمود عبدالرازق شيكابالا وعمر السعيد وسيف جعفر وحاتم محمد وياسين مرعي ومحمد حسام و حسام عبدالمجيد و أسامة فيصل و حسام أشرف.

وتعد مباراة بيراميدز هي ثاني وديات الفريق بمعسكر برج العرب بعد الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف الأحد الماضي.