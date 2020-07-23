رياضة | كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة 48 ساعة.. والفريق يعسكر في برج العرب الإثنين المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة 48 ساعة.. والفريق يعسكر في برج العرب الإثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب نهاية معسكر الفريق ببرج العرب.

ويختتم الزمالك معسكره المغلق بمباراة بيراميدز التي ستقام في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس في ثاني وديات الفريق ضمن استعداداته لخوض منافسات نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وخاض الفريق اليوم تدريبات صباحية سعى خلالها المدير الفني على تهيئة اللاعبين بدنياً للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز والتي سيسعى من خلالها المدير الفني باتريس كارتيرون للحصول على أكبر استفادة فنية منها.

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وتستمر إجازة الزمالك من التدريبات الجماعية يومي الجمعة والسبت على أن يعود الفريق لنشاطه بشكل طبيعي يوم الأحد المقبل قبل ساعات من مباراة وادي دجلة الودية.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأول في التدريبات الجماعية بمعسكر برج العرب الاثنين المقبل استعدادا لاستئناف النشاط الكروي عقب توقف دام طويلاً بسبب تفشي فيروس كورونا عالمياً.

وقرر الجهاز الفني للفريق استمرار دخول الفريق بمعسكرات مغلقة في مدينة برج العرب عقب النجاح الكبير والاستفادة الفنية التي عادت من تواجد اللاعبين هناك والتي ظهرت في مباراة سموحة الودية التي انتهت بخمسة أهداف لهدف الأحد الماضي في أول التجارب التي يستعد بها الفريق لخوض المنافسات الرسمية.

وسيبدأ معسكر برج العرب القادم عقب يوم واحد من المباراة الودية التي سيخوضها الفريق أمام وادي دجلة والمقرر لها الأحد القادم.