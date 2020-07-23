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رياضة | بالمواعيد.. الزمالك يواجه طلائع الجيش ودجلة وديا

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. الزمالك يواجه طلائع الجيش ودجلة وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على خوض مباراته الودية الرابعة أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل بعد الغاءها بسبب ظهور حالة إصابة بفيروس للمهاجم عمرو جمال.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة في الخامسة مساء الأربعاء على أرضية ملعب استاد الجيش الجديد بمدينة برج العرب.

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ويختتم الزمالك معسكره المغلق اليوم بمباراة بيراميدز التي ستقام في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس في ثاني وديات الفريق ضمن استعداداته لخوض منافسات نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

 

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع وادي دجلة الأحد المقبل بالقاهرة على أن يدخل الفريق معسكراً مغلقا جديداً ببرج العرب بداية من الإثنين المقبل في إطار حرص الجهاز الفني على الوصول باللاعبين الى أعلى درجة من الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

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