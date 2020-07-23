رياضة | خاص- مصدر بالأهلي يكشف موعد توقيع عقود ستاد السلام وحصول النادي على حق الانتفاع

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص- مصدر بالأهلي يكشف موعد توقيع عقود ستاد السلام وحصول النادي على حق الانتفاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن الموعد المحدد لحصول النادي الأحمر على حق انتفاع استاد السلام لمدة ٢٥ عام وموعد توقيع العقود.
وانتشرت صور خلال الساعات القليلة الماضية عن قيام مسؤولو النادي الأحمر وشركة استادات بتركيب لافتات النادي داخل ستاد السلام.
وقال المصدر في تصريحات خاصة :"انتهينا من توقيع العقود الخاصة باستاد السلام مع شركة استادات وسيتم توقيعها خلال ١٠ أيام على أقصى تقدير".
وأضاف ."سيتم الإعلان الرسمي عن حصول الأهلي على استاد كحق انتفاع لمدة ٢٥ عام عقب توقيع العقود مباشرة".
وزاد :"هناك مجموعة متواجدة خلال هذه الأيام داخل محيط الاستاد تقوم بتركيب لافتات النادي الأهلي وتجهيزه قبل الإعلان الرسمي".