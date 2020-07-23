رياضة | نجم بيراميدز على أعتاب الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز على أعتاب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الزمالك حصل بشكل رسمي على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب نجم خط وسط براميدز لمدة 4 سنوات بداية من الموسم المقبل.

وأفاد أحد المصادر في الزمالك أن مدافع براميدز وقع بشكل رسمي مع أحمد وأمير مرتضى وبحضور فاروق جعفر في الأيام الماضية.

و حصل الزمالك بالفعل على توقيع نبيل عماد دونجا تمهيداً لحسم المفاوضات مع إدارة براميدز عقب نهاية الموسم الحالي.

وطالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مجلس الإدارة بالتعاقد مع مدافع جديد لمعاونة طارق حامد وفرجاني ساسي.